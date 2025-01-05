Как уже сообщал Life.ru, 5 января ВСУ попытались начать контрнаступление в нескольких селениях под Курском. Однако они столкнулись с мощным сопротивлением со стороны спецназа «Ахмат» и войск «Север». Российские силы уже успешно отклонили две контратаки украинских штурмовых групп в районе хутора Бердин. Позднее появилась информация о том, что ВС РФ отразили ещё одну атаку противника. Кроме того, вскрылось, что ВСУ перед попыткой атаковать русские земли, отправили в регион шар-террорист.