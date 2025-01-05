Германия отменит статус защиты для сирийских беженцев, чтобы те уехали из страны

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер представила план действий для властей страны в отношении сирийских беженцев в случае стабилизации ситуации в Сирии. Он состоит из четырех пунктов и в том числе предусматривает лишение статуса защищенных лиц тех, кто не имеет других оснований для проживания в Германии.