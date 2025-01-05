Алаудинов рассказал о кладбище техники и солдат ВСУ после трёх «накатов» под Суджей

Апти Алаудинов — о попытке контрнаступления ВСУ в Курской области. Видео © Телеграм / Апти Алаудинов «АХМАТ».
«О реальном положении дел на суджанском направлении на 05.01.2025. Надо отметить героическую работу бойцов спецназа “АХМАТ”, 2-й бригады спецназа, чудеса творят САГ и танкисты под руководством “Пресса”, а также бойцы Россгвардии под командованием Талиба. В общем, враг не рассчитал, я так думаю», — объяснил генерал.
По его словам, во время отражения трёх накатов было уничтожено 13 единиц техники ВСУ, включая четыре танка. Украинские подразделения потеряли много солдат. Алаудинов рассказал, что ВСУ поставили впереди колонны машину разминирования во время попытки наступления, но из всей боевой техники у киевских засланцев уцелели только две единицы. Он выразил уверенность в то, что любые попытки боевиков атаковать будут отбиты. Командир «Ахмата» заключил, что ВСУ в Курской области не будет пощады.
Как уже писал Life.ru, утром 5 января ВСУ пытались пойти в контрнаступление у нескольких сёл под Курском. Осуществить прорыв подразделения планировали со стороны Суджи в направлении Большого Солдатского. Они получают жёсткий отпор от спецназа «Ахмат» и войск «Север». Российские силы уже отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ в районе курского хутора Бердин. Уничтожены два украинских танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин.