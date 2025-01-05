Алаудинов рассказал о кладбище техники и солдат ВСУ после трёх «накатов» под Суджей

По его словам, во время отражения трёх накатов было уничтожено 13 единиц техники ВСУ, включая четыре танка. Украинские подразделения потеряли много солдат. Алаудинов рассказал, что ВСУ поставили впереди колонны машину разминирования во время попытки наступления, но из всей боевой техники у киевских засланцев уцелели только две единицы. Он выразил уверенность в то, что любые попытки боевиков атаковать будут отбиты. Командир «Ахмата» заключил, что ВСУ в Курской области не будет пощады.