Приднестровье отказалось от содействия Молдавии в закупке газа из Евросоюза

Он отметил, что руководство Молдавии также озвучило идею самостоятельно приобретать голубое топливо для последующей выработки из него электрической энергии на Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье для потребителей на правом берегу Днестра. По словам Боросана, ответа на эту инициативу пока что не было.