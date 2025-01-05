Китай вошёл в тройку главных поставщиков пива в Россию

Первое место сейчас удерживает Германия. Именно она смогла поставить в Россию 105,3 тысячи тонн пива за тот же период. Следом за немцами идёт Чехия, которая увеличила объёмы поставок пенного на 27%, доведя экспортные показатели в Россию до 33,1 тысячи тонн. Третье место теперь за Китаем. Далее в рейтинге поставщиков пива в нашу страну идут Литва и Бельгия.
Ранее сообщалось, что во время новогодних каникул цены на пиво в российских супермаркетах стремительно подлетят. Производители и дистрибуторы предупредили о повышении стоимости в среднем на 10%. Одной из причин роста цен пивовары назвали увеличение акцизов с 1 января 2025 года.