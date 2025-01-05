Спикер думы Дальнегорска пожаловался на взлом после сравнения граждан с опарышами

Спикер думы приморского Дальнегорска пожаловался на взлом аккаунта в Telegram: с его страницы в городском канале было опубликовано видео со сравнением комментаторов с опарышами. По словам депутата, в сеть попали материалы из его переписок — в том числе «личное видео». Сейчас аккаунт, с которого был оставлен оскорбительный комментарий, уже удален.