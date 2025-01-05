Воздушный шар с надписями на кириллице поставил на уши Польшу

Работники одного из лесничеств нашли объект вблизи города Простки в Элкском повяте и сообщили о находке в полицию. Предполагается, что неопознанный объект может иметь русские корни, так как надписи на шаре сделаны на кириллице.
«Первоначальная проверка подтвердила, что это метеорологическое устройство, используемое, среди прочего, для измерения температуры и влажности воздуха. На то, что метеозонд, вероятно, прибыл из Калининградской области РФ, указывает маркировка, написанная кириллицей», — сказано в сообщении.
А ранее Life.ru сообщал, что американские СМИ трубят о постоянно возникающих в небе над страной неопознанных дронах. В ФБР до сих пор не разобрались, кому они принадлежат. Американцев настораживает ещё и то, что беспилотники стали мелькать над военными базами, однако президент США Джо Байден в этом никакой угрозы для страны не видит.