Воздушный шар с надписями на кириллице поставил на уши Польшу

А ранее Life.ru сообщал, что американские СМИ трубят о постоянно возникающих в небе над страной неопознанных дронах. В ФБР до сих пор не разобрались, кому они принадлежат. Американцев настораживает ещё и то, что беспилотники стали мелькать над военными базами, однако президент США Джо Байден в этом никакой угрозы для страны не видит.