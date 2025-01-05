«Тикай, Симбо!» Снято уморительное видео бегства солдат ВСУ после атаки под Курском

Бойцы ВСУ бегут после провальной атаки под Курском. Видео © Телеграм / Дневник Мракоборцев | Z (Группа Аида СпН «Ахмат»/друзья/тыл).
«Тикай, Симбо! Экипаж подбитых ББМ стал пехотой», — рассказывает российский солдат и отмечает, что беглецы бросили технику и «нырнули» в соседнюю лесополосу.
Ранее Life.ru о попытках ВСУ начать контрнаступление в нескольких селениях под Курском и о том, что из этого вышло. Российские силы успешно отбили контратаки украинских штурмовых групп. С воздуха сняли видео уничтожения британского Challenger. А Алаудинов рассказал о кладбище техники и солдат ВСУ после трёх «накатов» под Суджей. При этом журналисты выяснили, что ВСУ перед попыткой атаковать русские земли, отправили в регион шар-террорист.