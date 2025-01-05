Как рассказывал Life.ru, ряды ВСУ продолжают сокращаться из-за массового дезертирства среди военнослужащих. Это затрагивает даже элитные части, такие как 155-я механизированная бригада имени Анны Киевской, которая проходила обучение во Франции. Она начала распадаться ещё до того, как попала на фронт. По сведениям СМИ, дезертировали 1700 из 2300 солдат.