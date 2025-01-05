Создатель шоу «МастерШеф» ликвидирован во время боевой вылазки с ВСУ под Курском

Вовк служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, которая в августе вторглась в Курскую область. Во время боевого задания в российском регионе он и был убит. Более десяти лет своей жизни Вовк посвятил проекту «МастерШеф». Кроме того, он работал над такими проектами, как «Україна має талант», «Мій секрет», «Пекельні муки», «Звана вечеря» и другими.
Ранее в зоне СВО был ликвидирован украинский музыкант и диджей Юрий Мелофон, который примкнул к ВСУ. Ему было 39 лет. Как рассказала его знакомая, певица Лавика, сначала он был добровольцем и оказывал помощь украинской армии, а затем был призван на службу.