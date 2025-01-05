Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шольц подтвердил данные Кремля о полёте в Москву на встречу с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц опроверг высказывание депутата Бундестага Родериха Кизеветтера (Христианско-демократический союз, ХДС) о планах полететь в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: Life.ru

«Это ложное утверждение. Это крайне неприлично», — возмутился Шольц на брифинге перед заседанием президиума Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине.

Немецкий канцлер заявил, что проведение такой встречи вообще не рассматривалось. По его словам, новый телефонный разговор с Путиным состоится лишь тогда, когда будет уверенность, что от этого будет «хоть какая-то польза».

Напомним, депутат Бундестага Родерих Кизеветтер утверждает, что Шольц нанесёт визит в Москву до 23 февраля для переговоров с Путиным. По его сведениям, встреча Трампа и президента РФ «намечена на март».