Николай Лукашенко раскрыл, как в семье президента Беларуси встречают Новый год, сказав о подарках

Ранее Николай рассказал, какой президент Беларуси как отец, и поделился, как относится к советам отца. Также младший сын президента объяснил, почему его называют «главным оппозиционером в семье». А недавно сам Александр Лукашенко рассказал о взаимоотношениях с сыном Николаем и будущем, которое желает для него.