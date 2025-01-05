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Николай Лукашенко раскрыл, как в семье президента Беларуси встречают Новый год, сказав о подарках

Николай Лукашенко сказал о встрече Нового года в семье президента Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Николай Лукашенко, младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко, рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1», как в их семье встречают Новый год. Также Николай сказал о подарках в эту дату.

— Примерно вот так, в работе встречают Новый год. Каждый год, — признался младший сын Лукашенко.

Также он сказал о подарках:

— Подарки? Когда все спокойно и все хорошо, это уже отлично.

Ранее Николай рассказал, какой президент Беларуси как отец, и поделился, как относится к советам отца. Также младший сын президента объяснил, почему его называют «главным оппозиционером в семье». А недавно сам Александр Лукашенко рассказал о взаимоотношениях с сыном Николаем и будущем, которое желает для него.