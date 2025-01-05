Николай Лукашенко раскрыл, как в семье президента Беларуси встречают Новый год, сказав о подарках

Николай Лукашенко, младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко, рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1», как в их семье встречают Новый год. Также Николай сказал о подарках в эту дату.
— Примерно вот так, в работе встречают Новый год. Каждый год, — признался младший сын Лукашенко.
Также он сказал о подарках:
— Подарки? Когда все спокойно и все хорошо, это уже отлично.
Ранее Николай рассказал, какой президент Беларуси как отец, и поделился, как относится к советам отца. Также младший сын президента объяснил, почему его называют «главным оппозиционером в семье». А недавно сам Александр Лукашенко рассказал о взаимоотношениях с сыном Николаем и будущем, которое желает для него.