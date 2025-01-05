Израиль заявил, что «Хамас» не передавал список заложников

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил, что палестинское движение Хамас не передавало список имен удерживаемых в секторе Газа заложников для освобождения. Представитель движения ранее рассказал агентству Reuters, что Хамас утвердил список из 34 заложников, которых они могут освободить при достижении соглашения о прекращении огня с Израилем.