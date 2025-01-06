Что Лукашенко подарил на Новый год детям в больнице под Минском?

Президент 31 декабря посетил Минскую областную детскую клиническую больницу. Александр Лукашенко осмотрел больницу, пообщался с маленькими пациентами и их родителями.
Журналисты узнали, что глава государства подарил детям. Дети получили от Президента сладости, мягкие и новогодние игрушки, а еще фирменный мерч Первого.
Кстати, в свое время по указу Президента в больнице было сделано все, в чем нуждаются маленькие пациенты. Средств не жалели и закупили самое современное оборудование. А еще собрали самых квалифицированных специалистов.