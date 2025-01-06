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Что Лукашенко подарил на Новый год детям в больнице под Минском?

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Маленькие пациенты Минской областной детской клинической больницы получили от Президента Беларуси Александра Лукашенко в канун Нового года сладости, мягкие и новогодние игрушки, а еще фирменный мерч. Об этом рассказали в программе «Время Первого» на телеканале «Первый информационный», сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Президент 31 декабря посетил Минскую областную детскую клиническую больницу. Александр Лукашенко осмотрел больницу, пообщался с маленькими пациентами и их родителями.

Журналисты узнали, что глава государства подарил детям. Дети получили от Президента сладости, мягкие и новогодние игрушки, а еще фирменный мерч Первого.

Кстати, в свое время по указу Президента в больнице было сделано все, в чем нуждаются маленькие пациенты. Средств не жалели и закупили самое современное оборудование. А еще собрали самых квалифицированных специалистов.

Лукашенко Александр