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Фараж призвал публично расследовать роль Стармера в сокрытии изнасилований девочек

Лидер правой партии Великобритании Reform UK Найджел Фараж заявил, что необходимо провести открытое расследование того, каким образом премьер-министр Кир Стармер мог участвовать в сокрытии случаев массовых изнасилований девочек бандами в стране.

Источник: Life.ru

«То, что это пытались скрыть, что подробности давались по капле, а не одним большим всплеском, очевидно. Его роль должна быть частью этого национального публичного расследования», — сказал Фараж в интервью Telegraph.

Напомним, по данным британских СМИ, группа мужчин изнасиловала как минимум тысячу девочек в городе Телфорд. При этом никто не был привлечён к ответственности за преступления из-за неэффективности действий местной полиции и прокуратуры. После появления этой информации Илон Маск призвал к отставке Стармера, назвав его соучастником происходящего.