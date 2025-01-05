Фараж призвал публично расследовать роль Стармера в сокрытии изнасилований девочек

Напомним, по данным британских СМИ, группа мужчин изнасиловала как минимум тысячу девочек в городе Телфорд. При этом никто не был привлечён к ответственности за преступления из-за неэффективности действий местной полиции и прокуратуры. После появления этой информации Илон Маск призвал к отставке Стармера, назвав его соучастником происходящего.