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Зеленский признался, что его не позвали на инаугурацию Трампа

При этом Зеленский отметил, что хотел бы присутствовать на процедуре.

Источник: Reuters

МОСКВА 5 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский признался, что хотел бы на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, но тот его не пригласил.

«Я бы хотел. Но, честно, я не могу приехать вот так, во время войны, потому что президент Трамп меня напрямую не приглашал», — сказал Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману. Видеозапись интервью опубликована офисом Зеленского.

Трамп выиграл президентские выборы 5 ноября. Он нанес поражение представительнице демократов вице-президенту США Камале Харрис. Республиканцам удалось взять под контроль Сенат Конгресса, а также сохранить большинство в Палате представителей. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.

16 декабря 2024 года на первой после победы на ноябрьских выборах пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на свою инаугурацию. В то время республиканец также признался, что пока не может сказать, будет ли присутствовать на этой церемонии председатель КНР Си Цзиньпин.

Трамп Дональд