Зеленский признался, что его не позвали на инаугурацию Трампа

16 декабря 2024 года на первой после победы на ноябрьских выборах пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на свою инаугурацию. В то время республиканец также признался, что пока не может сказать, будет ли присутствовать на этой церемонии председатель КНР Си Цзиньпин.