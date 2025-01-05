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Росгвардия разбила в труху технику ВСУ под Курском

Бойцы Росгвардии уничтожили машину разминирования и танк ВСУ, которые украинские войска подогнали для наступления под Курском. Об этом сообщает пресс-служба войск Национальной гвардии РФ.

Источник: Life.ru

Боевая работа Росгвардии в Курской области. Видео © Telegram / Росгвардия.

«Росгвардейцы, осуществляющие непрерывный объективный контроль приграничных районов Курской области, обнаружили и уничтожили машину разминирования ВСУ, расчищающую минное заграждение», — сказано в сообщении.

Кроме того, дроноводы из Росгвардии записали на свой счёт очередной разбитый украинский танк. Ведомство принимает участие в срыве наступательных операций ВСУ в Курской области.

Напомним, что командование ВСУ недавно приказало своим бойцам, занявшим глухую оборону в Курской области, начать контратаковать. Возможно, таким образом Украина пытается выбить для себя более выгодные условия за столом переговоров, поскольку время поджимает, а на горизонте уже замаячила инаугурация избранного президента США Трампа.