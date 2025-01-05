Росгвардия разбила в труху технику ВСУ под Курском

Напомним, что командование ВСУ недавно приказало своим бойцам, занявшим глухую оборону в Курской области, начать контратаковать. Возможно, таким образом Украина пытается выбить для себя более выгодные условия за столом переговоров, поскольку время поджимает, а на горизонте уже замаячила инаугурация избранного президента США Трампа.