Reuters: ХАМАС одобрило список из 34 заложников для обмена с Израилем

Палестинское движение ХАМАС подтвердило одобрение списка из более 30 заложников, которых оно удерживает в секторе Газа, и которые должны быть обменяны в рамках сделки о прекращении огня с Израилем. Об этом сообщает агентство Reuters.
В воскресенье чиновник ХАМАС сообщил, что одобренный список был предоставлен Израилем, и обмен станет возможным при соблюдении условий, включая вывод израильских войск из региона и установление постоянного прекращения огня.
Предварительно, боевики движения готовы освободить 34 заложника в рамках «первого этапа» обмена пленными.
Ранее сообщалось, что министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил мощными ударами по сектору Газа, если движение ХАМАС не освободит заложников и «не прекратит обстреливать его страну».