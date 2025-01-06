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Reuters: ХАМАС одобрило список из 34 заложников для обмена с Израилем

Обмен пленными должен произойти в рамках договора о прекращении огня.

Источник: Аргументы и факты

Палестинское движение ХАМАС подтвердило одобрение списка из более 30 заложников, которых оно удерживает в секторе Газа, и которые должны быть обменяны в рамках сделки о прекращении огня с Израилем. Об этом сообщает агентство Reuters.

В воскресенье чиновник ХАМАС сообщил, что одобренный список был предоставлен Израилем, и обмен станет возможным при соблюдении условий, включая вывод израильских войск из региона и установление постоянного прекращения огня.

Предварительно, боевики движения готовы освободить 34 заложника в рамках «первого этапа» обмена пленными.

Ранее сообщалось, что министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил мощными ударами по сектору Газа, если движение ХАМАС не освободит заложников и «не прекратит обстреливать его страну».