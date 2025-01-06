Новости СВО. Армия России молотит штурмовиков ВСУ под Курском и взяла в ДНР Елизаветовку, 6 января

Канал «Рыбарь» заявляет, что киевское командование ввело в бой резервы, которые скапливались в Сумской области. При этом это может быть не основной удар, а лишь операция по отвлечению внимания, а попытка наступления будет на другом направлении. Операция ВСУ сопровождается и медийно. В украинском сегменте в основном звучат победы. Так, они выдумали, что якобы есть успех под Тёткином. В группировке «Север» опровергли информацию о каких-либо успехах на этом направлении, а военный блогер Condottiero говорит о заходе российских войск в Сумскую область.