Курская область, 6 января.
Как и ожидалось, ВСУ начали новое наступление в Курской области, которое уже захлебнулось. «Вооружённые силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Подразделения группировки войск “Север” в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, четырёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, пяти соединениям территориальной обороны в районах Дарьина, Куриловки, Нижнего Клина, Николаева-Дарьина, Александрии, Леонидова, Никольского, Казачьей Локни, Малой Локни, Махновки, Меловой, Старой Сорочины, Новой Сорочины, Русского Поречного и Суджи. Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ», — сообщает Минобороны РФ.
Военный аналитик Анатолий Радов предполагает, что целью операции является Большое Солдатское. Враг попытался также продвинуться к хутору Бердин, где его встретила группа «Аида» 204-го полка спецназа «Ахмат».
Уничтожение польской самоходной артиллерийской установки Krab ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России.
По данным военкора Александра Коца, ВСУ сжигают на Курском направлении свою элиту. «На Большое Солдатское и хутор Бердин прут не наловленные по улицам мобики, а обученные на Западе профессионалы на натовской технике. Однако украинцам предстоит столкнуться с рядом трудностей, которые могут затормозить и остановить наступление», — пишет он.
— Совершенно очевидно, что никакой военной целесообразности в нынешнем наступлении ВСУ нет. С военной точки зрения наступающими сейчас частями надо усиливать украинскую оборону в Донбассе, а не жечь технику на Курской дуге. Но эта атака имеет скорее политическую цель, — считает военкор.
Пока ВСУ пытаются сделать картинку к инаугурации Дональда Трампа, российские войска предпринимают активные действия в районе Махновки и Дмитрюкова. За последние сутки на Курском направлении Армия России уничтожила до 340 вэсэушников и почти 50 единиц техники. Среди убитых на российской территории — редактор популярного украинского кулинарного шоу. Антон Вовк пошёл служить в 95-ю бригаду ВСУ. На Курской земле остался и британский танк Challenger. Его разбили с помощью дронов. Вместе с машиной сгорел экипаж. Помогают ликвидировать противника и хакеры. Доверившись приказу по телефону, подразделение ВСУ зашло туда, куда ему не нужно было идти, и было разбито.
Группировка войск «Север» обнаружила и уничтожила танк Т-72 противника. Видео © Telegram / Северный Ветер.
— Пока демонстративные действия врага в Курской области не выглядят реализацией полного объёма замысла. Наша разведка всё знала, и эффекта внезапности у киевского режима нет. Понятно, что противник стремится к политическому эффекту, в рамках этого и строит свои военные действия, — отмечает военкор Евгений Поддубный.
Канал «Рыбарь» заявляет, что киевское командование ввело в бой резервы, которые скапливались в Сумской области. При этом это может быть не основной удар, а лишь операция по отвлечению внимания, а попытка наступления будет на другом направлении. Операция ВСУ сопровождается и медийно. В украинском сегменте в основном звучат победы. Так, они выдумали, что якобы есть успех под Тёткином. В группировке «Север» опровергли информацию о каких-либо успехах на этом направлении, а военный блогер Condottiero говорит о заходе российских войск в Сумскую область.
Донецкая Народная Республика, 6 января.
Успехов в Донецкой Народной Республике у ВСУ нет, да и быть не может. В Курахове не осталось организованных очагов сопротивления. Российские военные зачищают западные окраины города.
Водружение флага России на западной окраине Курахова. Видео © Telegram / ЮЖНЫЙ РУБЕЖ.
На Покровском направлении продолжается операция по охвату Покровска сразу с двух сторон. ВС РФ форсировали Казённый Торец и подняли флаг России над Елизаветовкой. В районе сёл Миролюбовка и Проминь бои продолжаются. После их перехода под наш контроль можно будет говорить о боях за Мирноград.
Ликвидация техники и живой силы ВСУ на Покровском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России.
В районе Великой Новосёлки Армия России вышла к трассе на Гуляйполе.
ВСУ смирились с поражением.
Журналисты The Washington Post пообщались с украинскими военнослужащими и пришли к выводу, что ситуация у Украины оставляет желать лучшего. Пока русские войска наступают, в мирные переговоры они не верят, да и мотивации вести боевые действия у них нет.
— Давайте начистоту: сейчас ситуация ещё хуже, чем в начале конфликта. О чём нам сейчас договариваться? Нам остаётся лишь кивать и соглашаться на их требования, а то, что они потребуют, нам явно не понравится, — пожаловался 33-летний командир роты 35-й бригады ВСУ.
Поражаются вэсэушники и героизму наших воинов. Боевик 68-й бригады с позывным Физик рассказал, что российские воины пробираются к украинским позициям, окапываются, налаживают связь, координируют другие подразделения, когда количества личного состава хватает для атаки, наши идут в наступление.
— Ты считаешь, что всё в порядке, потому что не замечал противника, и вдруг из подвала выбегают десять человек. Недавно вот такое случилось. Откуда они взялись? — рассказал украинский военнослужащий.
Всё указывает на то, что Украина будет согласна на условия России. Американские журналисты обратили внимание на смену риторики Владимира Зеленского в новогоднем обращении. Если в прошлые года он говорил о каком-то разгроме России, то в этом он заговорил о мире и желании вернуть утраченные территории дипломатическим путём.