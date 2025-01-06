Министерство финансов Сирии приняло решение экстренно увеличить заработную плату работникам государственного сектора на 400% в следующем месяце, что связано с завершением административной реструктуризации министерств. Данную информацию передает агентство Reuters.
Финансирование повышения зарплат будет осуществляться за счет имеющихся государственных ресурсов, а также привлеченной региональной помощи, инвестиций и попыток разморозить сирийские активы, находящиеся за границей. На реализацию этой меры власти планируют выделить около 127 миллионов долларов.
Министр финансов Сирии Мохаммед Абазид подчеркнул, что данный шаг является первым этапом в решении экономических проблем страны. Он также уточнил, что заработные платы государственным служащим за текущий месяц будут выплачены уже на этой неделе.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил быстрые изменения в ситуации в Сирии неспособностью бывшего президента Башара Асада решить социальные проблемы в стране, в чем значительную роль сыграли действия США.