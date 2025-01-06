Reuters: новые власти Сирии повысят зарплаты работникам госсектора на 400%

Финансирование повышения зарплат будет осуществляться за счет имеющихся государственных ресурсов, а также привлеченной региональной помощи, инвестиций и попыток разморозить сирийские активы, находящиеся за границей. На реализацию этой меры власти планируют выделить около 127 миллионов долларов.