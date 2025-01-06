Зеленский: Киев готов к урегулированию при гарантиях НАТО

Украина выразила готовность ограничить действие гарантий безопасности НАТО только территориями, находящимися под ее контролем, рассматривая это как шаг к дипломатическому разрешению конфликта.
Об этом сообщил Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману, видеозапись которого опубликовал офис президента.
По словам Зеленского, возможны договоренности о том, чтобы действия НАТО распространялись лишь на подконтрольные Украине территории. Он отметил, что это не является значительным достижением для страны, однако может стать основой для поиска дипломатического пути к завершению войны. Помимо этого, Зеленский подчеркнул важность получения дополнительного пакета вооружений.
Президент также заявил, что для установления перемирия Киев потребует гарантии безопасности для управляемых территорий. Он подчеркнул необходимость четкого понимания условий, при которых такие гарантии могут быть предоставлены.
Ранее депутат Госдумы РФ Алексей Чепа выразил мнение, что горячая фаза боевых действий на Украине завершится в 2025 году.