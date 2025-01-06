Зеленский: Киев готов к урегулированию при гарантиях НАТО

По словам Зеленского, возможны договоренности о том, чтобы действия НАТО распространялись лишь на подконтрольные Украине территории. Он отметил, что это не является значительным достижением для страны, однако может стать основой для поиска дипломатического пути к завершению войны. Помимо этого, Зеленский подчеркнул важность получения дополнительного пакета вооружений.