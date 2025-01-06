«Германия по-прежнему покупает российские энергоносители через третьих лиц», — написал он.
Дизен также указал, что санкции против России, нанося вред энергетической инфраструктуре Европе, являются весьма выгодными для США.
Германия всё ещё покупает у России энергоносители с помощью посредников. Об этом сообщил на странице в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, ссылаясь на экс-министра финансов ФРГ Оскара Лафонтена.
«Германия по-прежнему покупает российские энергоносители через третьих лиц», — написал он.
Дизен также указал, что санкции против России, нанося вред энергетической инфраструктуре Европе, являются весьма выгодными для США.