В Германии проболтались, как до сих пор закупают у России энергоносители

Напомним, что «Газпром» прекратил с 1 января поставлять газ в ЕС через Украину, поскольку Киев отказался продлевать договор. Разумеется, Европа с этим смириться не готова, поэтому поставляемый российский газ там сейчас выдают за катарский или американский.