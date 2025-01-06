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В Германии проболтались, как до сих пор закупают у России энергоносители

Германия всё ещё покупает у России энергоносители с помощью посредников. Об этом сообщил на странице в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, ссылаясь на экс-министра финансов ФРГ Оскара Лафонтена.

Источник: Life.ru

«Германия по-прежнему покупает российские энергоносители через третьих лиц», — написал он.

Дизен также указал, что санкции против России, нанося вред энергетической инфраструктуре Европе, являются весьма выгодными для США.

Напомним, что «Газпром» прекратил с 1 января поставлять газ в ЕС через Украину, поскольку Киев отказался продлевать договор. Разумеется, Европа с этим смириться не готова, поэтому поставляемый российский газ там сейчас выдают за катарский или американский.