Шольц назвал Илона Маска троллем в соцсетях

Напомним, ранее Маск назвал Шольца болваном и предрёк ему поражение на выборах. Бизнесмен исковеркал имя политика, написав Oaf Shitz, под постом по предстоящим выборам в ФРГ. Oaf на английском обозначает «болван», а вот Shitz подозрительно созвучно со словом Shit на английском, перевод которого обозначает экскременты. Это не первый выпад миллиардера. До этого он обозвал Шольца глупцом из-за развала правящей коалиции в Германии.