Осталеп: эскалация конфликта в ПМР из-за энергокризиса возможна в феврале

Осталеп выразил опасения по поводу «неадекватного поведения» властей Кишинева и возможной истерии, которая может возникнуть в связи с событиями в регионе. Он считает, что диалог между Кишиневом и Тирасполем по вопросам газового и энергетического кризиса маловероятен, и это может стать дополнительным поводом для ухудшения ситуации, особенно на фоне предстоящих парламентских выборов в Молдавии.