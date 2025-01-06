Осталеп: эскалация конфликта в ПМР из-за энергокризиса возможна в феврале

Эксперт в области безопасности и бывший замминистра иностранных дел Молдавии Валерий Осталеп считает, что энергетический кризис усугубил отношения между Кишиневом и Тирасполем, что может привести к эскалации приднестровского конфликта уже в феврале этого года.
Осталеп выразил опасения по поводу «неадекватного поведения» властей Кишинева и возможной истерии, которая может возникнуть в связи с событиями в регионе. Он считает, что диалог между Кишиневом и Тирасполем по вопросам газового и энергетического кризиса маловероятен, и это может стать дополнительным поводом для ухудшения ситуации, особенно на фоне предстоящих парламентских выборов в Молдавии.
Эксперт подчеркнул, что хотя он не хочет пугать людей военными сценариями, эскалация конфликта уже происходит, и необходимо реалистично оценивать риски, связанные с текущей ситуацией.
Ранее сообщалось, что Тирасполь отказался принимать помощь Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок голубого топлива от «Газпрома». При этом если «Газпром» не возобновит поставки, то единственным выходом для Приднестровья окажется закупка газ на фондовых рынках.
Напомним, «Газпром» с 1 января 2025 года ввел ограничение на поставку газа в Молдавию до нуля в сутки из-за нарушения обязательств принимающей стороной. Долг Молдавии «Газпрому» с учетом пени составляет 709 млн долларов.