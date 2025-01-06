В Николаеве прогремел взрыв

В городе Николаев, административном центре Николаевской области Украины, произошел взрыв, сообщило украинское издание «Общественное» через свой Telegram-канал.
По данным ресурса, в городе зафиксировали звук взрыва.
Кроме того, в 22:50 по московскому времени в регионе была объявлена воздушная тревога.
Ранее стало известно, что сигнал воздушной тревоге сработал в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Черкасской и Кировоградской областях Украины и на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.