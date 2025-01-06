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В Николаеве прогремел взрыв

В 22.50 по московскому времени в Николаевской области была объявлена воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

В городе Николаев, административном центре Николаевской области Украины, произошел взрыв, сообщило украинское издание «Общественное» через свой Telegram-канал.

По данным ресурса, в городе зафиксировали звук взрыва.

Кроме того, в 22:50 по московскому времени в регионе была объявлена воздушная тревога.

Ранее стало известно, что сигнал воздушной тревоге сработал в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Черкасской и Кировоградской областях Украины и на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.