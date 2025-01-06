Зеленский отказался проводить переговоры втроём с Трампом и Путиным

Владимир Зеленский заявил о своем отказе проводить переговоры втроём с избранным президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.
В интервью блогеру Лексу Фридману он выразил своё намерение сначала встретиться именно с Трампом, поскольку, по его словам, избранный глава США в сотрудничестве с европейскими политиками может предложить значимые гарантии безопасности для Украины.
Зеленский подчеркнул, что его подход заключается в последовательной стратегии: сначала необходимо обсудить вопросы с американской стороной, после чего уже вести разговор с Москвой.
Ранее депутат Госдумы РФ Алексей Чепа выразил мнение, что горячая фаза боевых действий на Украине завершится в 2025 году.