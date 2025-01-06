В США раскрыли число проглоченных мобилизационной машиной Зеленского украинцев в 2024-м

Авторы указали, что темпы наступления Армии России ещё ни разу с начала спецоперации не были столь высоки, как сейчас. Никакого секрета здесь нет, — солдат у ВС РФ попросту больше. Один из украинских военных рассказал, что в бою создаётся впечатление, что их и вовсе «неограниченное количество».