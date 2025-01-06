«Я не назову вам цифры, но это ужасно. Людей призывают на войну, но, к сожалению, у нас потери, и эти потери нужно восполнять. И этого действительно недостаточно», — сокрушался комбат ВСУ с Покровского направления.
Авторы указали, что темпы наступления Армии России ещё ни разу с начала спецоперации не были столь высоки, как сейчас. Никакого секрета здесь нет, — солдат у ВС РФ попросту больше. Один из украинских военных рассказал, что в бою создаётся впечатление, что их и вовсе «неограниченное количество».
Но прекращать войну Киев, как известно, пока не намерен. Напротив, сейчас Банковая ищет способы усилить мобилизацию, несмотря на недовольство и усталость жителей. Российская разведка считает, что на Украине уже в ближайшее время начнут забирать на фронт с 18 лет.