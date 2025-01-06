Загруженность космодромов США грозит задержками с запуском ракет

Американские космодромы сталкиваются с растущей нагрузкой, что создаёт риск задержек в графике ракетных запусков, сообщает The Wall Street Journal.
Согласно материалу, основные объекты, где проводятся запуски, находятся во Флориде и Калифорнии, на долю которых приходится большая часть стартов.
Авторы публикации предупреждают, что высокая загруженность стартовых площадок может негативно сказаться на своевременной доставке полезных грузов на орбиту.
Ранее Илон Маск, глава компании SpaceX, высказал идею о внедрении прямой демократии в качестве формы правления на Марсе.