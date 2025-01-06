Видимо, Зеленскому становится всё труднее держать себя в руках. Предыдущий раз он срывался на оскорбления, когда Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности сбить ракету «Орешник» с помощью ПВО, предложил Банковой дуэль. Во Франции тогда отметили, что это является следствием агонии, в которой бьётся киевский режим, поскольку судьба Украины всё-таки решается без её участия.