Конгресс США проведет формальную процедуру подсчета результатов выборов

6 января Сенат и Палата представителей Конгресса США проведут совместное заседание, на котором будут утверждены результаты президентских выборов, состоявшихся 5 ноября 2024 года.
Победителем стал республиканец Дональд Трамп, чья инаугурация запланирована на 20 января у Капитолия.
По мнению американских СМИ, утверждение итогов выборов в этот раз пройдет без протестов и беспорядков, наподобие событий четырехлетней давности, и будет формальностью, как это происходило на протяжении десятилетий.
Напомним, 6 января 2021 года сторонники тогдашнего президента Трампа организовали массовую акцию в Вашингтоне, в ходе которой штурмовали Конгресс, пытаясь помешать утверждению итогов выборов. Победителем тех выборов стал демократ Джо Байден, завершивший свой президентский срок.
Ранее стало известно, что 10 января состоится заседание суда, на котором будет вынесен приговор Дональду Трампу в связи с делом о подлоге документов компании Trump Organization, связанных с выплатами бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.