На Украине забили тревогу из-за непобедимой стратегии ВС РФ на фронте

Ранее Стариков призвал срочно вывести войска ВСУ с Кураховского района из-за угрозы окружения. По его мнению, в настоящее время у ВСУ больше нет возможности для обороны в этом районе. Поэтому необходимо эвакуировать оставшийся личный состав и технику с этих территорий.