На Украине забили тревогу из-за непобедимой стратегии ВС РФ на фронте

«Назвать это “позиционной войной” я бы уже в 2024 году не решался. Потому что это медленная наступательная операция. Противник выбрал стратегию выжидания, стратегию истощения, стратегию медленного откусывания и медленного продвижения», — рассказал он в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей».
По словам экс-офицера, ВС РФ не ведут прямые атаки, а обходят населённые пункты с флангов, создавая окружения и котлы, что заставляет украинские силы постоянно отступать. Стариков отметил, что ВСУ, в частности Генеральный штаб противника, не разработали эффективных мер против такой тактики.
Ранее Стариков призвал срочно вывести войска ВСУ с Кураховского района из-за угрозы окружения. По его мнению, в настоящее время у ВСУ больше нет возможности для обороны в этом районе. Поэтому необходимо эвакуировать оставшийся личный состав и технику с этих территорий.