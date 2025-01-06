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Зеленский нецензурно ответил на вопрос о санкциях Запада против России

По мнению политика, западные страны слишком поздно начали вводить санкции в отношении РФ.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский высказал свое недовольство по поводу реакции Запада на действия России, используя бранные выражения.

В интервью блогеру Лексу Фридману он сообщил, что западные страны слишком поздно начали вводить санкции в отношении России после начала специальной военной операции.

Зеленский отметил, что говорить о санкциях только в случае пересечения границы Россией — это было неправильно. Он заявил о несостоятельности такого подхода, заявив, что это «ерунда».

Ранее депутат Госдумы РФ Алексей Чепа выразил мнение, что горячая фаза боевых действий на Украине завершится в 2025 году.