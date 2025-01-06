Владимир Зеленский высказал свое недовольство по поводу реакции Запада на действия России, используя бранные выражения.
В интервью блогеру Лексу Фридману он сообщил, что западные страны слишком поздно начали вводить санкции в отношении России после начала специальной военной операции.
Зеленский отметил, что говорить о санкциях только в случае пересечения границы Россией — это было неправильно. Он заявил о несостоятельности такого подхода, заявив, что это «ерунда».
Ранее депутат Госдумы РФ Алексей Чепа выразил мнение, что горячая фаза боевых действий на Украине завершится в 2025 году.