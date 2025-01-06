Суд рассмотрит вопрос о наличии у фон дер Ляйен иммунитета против обвинений

В свою очередь адвокат Бальдана Диан Прота заявила, что даже если суд разделит позицию прокуратуры ЕС о наличии у фон дер Ляйен иммунитета в этом деле, то истцы будут через суд добиваться, чтобы она была лишена его. «Такие прецеденты уже были. Так, в 1999 году Еврокомиссия Жака Сантера в полном составе ушла из-за коррупционного скандала», — напомнила Прота.