Байден: действия Трампа при штурме Капитолия были угрозой демократии

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Глава уходящей американской администрации Джо Байден подтвердил, что считает угрозой демократии действия своего преемника — избранного президента США Дональда Трампа во время штурма Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года. Слова действующего лидера приводят журналисты пресс-пула Белого дома.
Соответствующее заявление американский лидер сделал накануне утверждения в Конгрессе США итогов выборов 5 ноября 2024 года, на которых Трамп одержал победу над кандидатом от демократов — вице-президентом Камалой Харрис.
«Думаю, то, что он сделал, было настоящей угрозой демократии. Надеюсь, это позади», — заявил Байден, отвечая в Белом доме на вопрос журналистов, считает ли он по-прежнему Трампа угрозой демократии, как он неоднократно его называл.
По словам уходящего президента, «необходимо вернуться к базовой, нормальной передаче власти». Он подчеркнул, что в настоящий момент этот процесс проходит гладко, но отметил наличие в стане республиканцев «внутренних проблем», не пояснив, что конкретно он имеет в виду.
Сенат и Палата представителей Конгресса США соберутся 6 января на совместное заседание, во время которого им предстоит утвердить итоги состоявшихся 5 ноября 2024 года президентских выборов. Победу на них одержал республиканец Трамп, его инаугурация пройдет 20 января на ступенях Капитолия. Заседание пройдет под председательством Харрис, являющейся по Конституции главой Сената. Байден и Трамп на нем присутствовать не будут.
6 января 2021 года сторонники Трампа, занимавшего на тот момент пост американского президента, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в стране в ноябре 2020 года выборов главы государства. Победу на них одержал Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.