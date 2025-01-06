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Зеленский обвинил Запад в том, что он не предоставил Киеву помощь перед СВО

В частности, оскорбления он произнёс на русском языке.
Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский резко высказался в адрес западных стран, обвинив их в недостаточной поддержке Украины перед началом специальной военной операции в феврале 2022 года. Об этом он заявил в интервью блогеру Лексу Фридману.

Зеленский использовал в своих выражениях нецензурную лексику, произнеся оскорбления на русском языке.

Он отметил, что, по его мнению, западные государства должны были заранее ввести превентивные санкции против России, а также начать поставки вооружений для Украины ещё до начала военного конфликта.

Ранее Владимир Зеленский высказал свое недовольство по поводу реакции Запада на действия России, используя бранные выражения.