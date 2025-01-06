Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко высказал мнение о том, что его предстоящий визит в Россию может способствовать восстановлению отношений между Словакией и Россией. Об этом он сказал в интервью телеканалу ТА3.
Данко отметил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже начал диалог с Россией во время своего визита в Москву в декабре 2024 года, и теперь этот диалог будет продолжен на уровне парламента.
Он подчеркнул, что Словакия должна активно взаимодействовать с Россией, так как это делают и более крупные государства.
Ранее словацкий депутат Европейского парламента Любош Блага выразил мнение, что Словакия не должна поддерживать интеграцию Украины в НАТО и Европейский союз. Это связано с односторонним решением Киева прекратить транзит газа через украинскую территорию.