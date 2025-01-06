Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вице-спикер парламента Словакии: визит в РФ поможет восстановить отношения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже начал диалог с Россией, отметил политик.

Источник: Аргументы и факты

Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко высказал мнение о том, что его предстоящий визит в Россию может способствовать восстановлению отношений между Словакией и Россией. Об этом он сказал в интервью телеканалу ТА3.

Данко отметил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже начал диалог с Россией во время своего визита в Москву в декабре 2024 года, и теперь этот диалог будет продолжен на уровне парламента.

Он подчеркнул, что Словакия должна активно взаимодействовать с Россией, так как это делают и более крупные государства.

Ранее словацкий депутат Европейского парламента Любош Блага выразил мнение, что Словакия не должна поддерживать интеграцию Украины в НАТО и Европейский союз. Это связано с односторонним решением Киева прекратить транзит газа через украинскую территорию.