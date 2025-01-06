Джонсон: буря не помешает конгрессу США сертифицировать итоги выборов

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что надвигающаяся снежная буря не помешает Конгрессу сертифицировать результаты президентских выборов в понедельник, окончательно утвердив победу Дональда Трампа.
Джонсон отметил, что закон о подсчете голосов требует завершения процедуры в час дня 6 января, и Конгресс будет работать, независимо от погодных условий. Джонсон выразил надежду, что все американские конгрессмены соберутся в Капитолии для участия в заседании.
В понедельник новый состав Конгресса проведет формальную процедуру подсчета и сертификации результатов выборов, состоявшихся 5 ноября 2024 года, на которых победил республиканец Дональд Трамп. После завершения этой процедуры Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс смогут приступить к своим обязанностям, приняв присягу на инаугурации, которая состоится 20 января.
Ранее стало известно, что в Вашингтоне был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за приближающейся снежной бури. Режим ЧС вступил в силу в воскресенье и будет действовать до конца 7 января.