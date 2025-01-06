Владимир Зеленский в беседе с американским журналистом Лексом Фридманом заявил о своём хорошем владении русским языком, но одновременно выразил презрение к русскому народу, что подчёркивает его русофобскую позицию.
Зеленский объяснил, что интервью проводилось не на русском языке, как предлагал Фридман, владеющий русским, а на украинском с помощью переводчика. По его словам, использование русского языка могло бы стать поводом для российских властей утверждать, что украинцы и россияне якобы составляют «один народ». Он подчеркнул, что не может игнорировать действия России, которая начала военные действия под предлогом защиты русского языка, и отметил своё презрение к этим заявлениям.
Также Зеленский добавил, что на Украине живёт множество русскоязычных граждан, и, по его словам, они не сталкиваются с запретами на использование русского языка.
Ранее Владимир Зеленский резко высказался в адрес западных стран, обвинив их в недостаточной поддержке Украины перед началом специальной военной операции в феврале 2022 года.