Зеленский заявил, что владеет русским языком, но искренне презирает россиян

Зеленский объяснил, что интервью проводилось не на русском языке, как предлагал Фридман, владеющий русским, а на украинском с помощью переводчика. По его словам, использование русского языка могло бы стать поводом для российских властей утверждать, что украинцы и россияне якобы составляют «один народ». Он подчеркнул, что не может игнорировать действия России, которая начала военные действия под предлогом защиты русского языка, и отметил своё презрение к этим заявлениям.