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Китай и США могут столкнуться с угрозой военного конфликта, заявили в РАН

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. КНР и США могут столкнуться с полномасштабным кризисом двусторонних отношений и угрозой военного конфликта, если экономическое давление Вашингтона на Китай окажется бесперспективным, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«В китайско-американских отношениях в 2025 году будет нарастать напряженность, что негативно повлияет на военно-политическую ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на развитие мировой экономики», — говорится в докладе.

Авторы отмечают, что если к концу года избранный президент США Дональд Трамп убедится в бесперспективности экономического давления на Китай, он может попытаться поднять ставки, используя для этого тайваньскую проблему.

«В таком случае КНР и США столкнутся с полномасштабным кризисом двусторонних отношений и угрозой военного конфликта», — говорится в докладе.