Китай и США могут столкнуться с угрозой военного конфликта, заявили в РАН

«В китайско-американских отношениях в 2025 году будет нарастать напряженность, что негативно повлияет на военно-политическую ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на развитие мировой экономики», — говорится в докладе.
Авторы отмечают, что если к концу года избранный президент США Дональд Трамп убедится в бесперспективности экономического давления на Китай, он может попытаться поднять ставки, используя для этого тайваньскую проблему.
«В таком случае КНР и США столкнутся с полномасштабным кризисом двусторонних отношений и угрозой военного конфликта», — говорится в докладе.