Китай и США могут столкнуться с угрозой военного конфликта, заявили в РАН

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. КНР и США могут столкнуться с полномасштабным кризисом двусторонних отношений и угрозой военного конфликта, если экономическое давление Вашингтона на Китай окажется бесперспективным, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.