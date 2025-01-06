Глава Reform UK Фараж прокомментировал слова Маска о смене лидера

Маск не в первый раз призывает голосовать за правую партию — ранее он написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в «тень своего прежнего я». Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ.