Глава Reform UK Фараж прокомментировал слова Маска о смене лидера

Ранее Маск, который призывал к голосованию за Reform UK со словами, что она является «единственной надеждой», заявил, что партии необходимо сменить ее лидера Найджела Фаража. Как указывала британская газета Telegraph, Маск и Фараж разошлись во мнениях по поводу основателя ультраправой исламофобной организации «Лига английской обороны» Томми Робинсона, которого Маск «расхваливал» в своей соцсети, в то время как Фараж заявил, что Робинсон — «не тот, кто нам нужен».
«Вот это сюрприз! Илон — замечательный человек, но здесь я вынужден не согласиться. Мое мнение такое, что Томми Робинсон не подходит Reform UK, и я никогда не откажусь от своих принципов», — написал Фараж в ответ на пост Маска.
По итогам состоявшихся в июле выборов лейбористы получили абсолютное большинство (402 места) в парламенте, тогда как партия Reform UK — всего пять мест. При этом партия Фаража заняла третье место по числу голосов избирателей, набрав 14,3%. По проценту отданных голосов она заняла второе место в 98 избирательных округах, в 89 из которых победили лейбористы. Подобный разрыв между отданными голосами и числом депутатских мандатов объясняется действующей в стране избирательной системой, при которой в парламент проходит кандидат, получивший максимальное число голосов в своем округе.
Маск не в первый раз призывает голосовать за правую партию — ранее он написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в «тень своего прежнего я». Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ.