Вице-спикер парламента Словакии заявил о больших ожиданиях от поездки в Москву

«Роберт Фицо поехал (в Россию 22 декабря 2024 года. — Прим. Life.ru), начал этот диалог, а мы на уровне парламента будем развивать этот диалог, я не вижу ничего плохого в том, что лидер Словакии в России выскажет нашу позицию», — заявил Данко.
По словам политика, в российской столице у него запланирована встреча с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. В рамках своего визита Данко, как он сам говорит, собирается «восстановить некоторые отношения».
«Я хочу людям в Словакии открыть глаза, поскольку тут заявляется то, что в России никакие немецкие и американские компании не ведут торговлю, мы должны с этими партнёрами в Российской Федерации разговаривать, поскольку с ними разговаривают большие государства», — пояснил он.
Напомним, что в декабре Роберт Фицо приезжал в Москву. Словацкий политик тогда заявил, что его страна готова предоставить площадку для грядущих переговоров по Украине. Он также указал Владимиру Зеленскому, что не собирается содержать Киев и не является слугой украинских властей, пригрозив оставить Украину без электричества, поставляемого из Словакии.