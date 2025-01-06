Вице-спикер парламента Словакии заявил о больших ожиданиях от поездки в Москву

Напомним, что в декабре Роберт Фицо приезжал в Москву. Словацкий политик тогда заявил, что его страна готова предоставить площадку для грядущих переговоров по Украине. Он также указал Владимиру Зеленскому, что не собирается содержать Киев и не является слугой украинских властей, пригрозив оставить Украину без электричества, поставляемого из Словакии.