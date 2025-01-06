Зеленский заявил, что предлагал Трампу продать оружие за российские активы

В интервью американскому журналисту Лексу Фридману Владимир Зеленский рассказал, что предлагал избранному президенту США Дональду Трампу использовать 300 миллиардов долларов из российских активов для покупки оружия для Украины.
Зеленский пояснил, что предложил Трампу направить эти средства на приобретение вооружений и инвестиции в американскую промышленность, что могло бы стать одной из форм безопасности для Украины, рассматриваемой им как военная гарантия.
Ранее Владимир Зеленский резко высказался в адрес западных стран, обвинив их в недостаточной поддержке Украины перед началом специальной военной операции в феврале 2022 года.