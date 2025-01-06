Зеленский заявил, что презирает Путина и российский народ

«Я ему сказал, что он такой же убийца. А он мне говорил: “Пойми, нельзя воевать с русскими”. Я ему сказал: “Мы никогда не воевали. Война, ракеты прилетели с твоей земли, из Беларуси, как ты допустил?” Он говорит: “Ну, ладно, отвечай”. Я до сих пор помню, он мне говорит: “Ударь по нефтеперерабатывающему заводу, ты же знаешь, как много он для меня значит”… Мозырский завод», — добавил президент Украины.