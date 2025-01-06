Ричмонд
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РАН допустили сценарий военного разгрома Украины в 2025 году

МОСКА, 6 янв — РИА Новости. Сценарий военного разгрома Украины возможен в 2025 году при определенном стечении обстоятельств, говорится в докладе Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«При определенном стечении обстоятельств возможен сценарий военного разгрома Украины уже в 2025 году. Однако он требует, помимо формирования ряда внешних трендов, еще и дополнительных ресурсов, и организационных усилий со стороны Москвы и на момент написания прогноза не рассматривается в качестве базового», — говорится в тексте доклада.

Отмечается, что политическая система Украины сохраняет высокую устойчивость, несмотря на усталость общества от военных действий и снижение доверия к действующей власти.

В докладе говорится, что Владимир Зеленский снизил роль парламента и ограничил значение украинских «олигархов» в политической системе, а оппозиция полностью вытеснилась за пределы политического поля.