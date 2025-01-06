В РАН допустили сценарий военного разгрома Украины в 2025 году

«При определенном стечении обстоятельств возможен сценарий военного разгрома Украины уже в 2025 году. Однако он требует, помимо формирования ряда внешних трендов, еще и дополнительных ресурсов, и организационных усилий со стороны Москвы и на момент написания прогноза не рассматривается в качестве базового», — говорится в тексте доклада.
Отмечается, что политическая система Украины сохраняет высокую устойчивость, несмотря на усталость общества от военных действий и снижение доверия к действующей власти.
В докладе говорится, что Владимир Зеленский снизил роль парламента и ограничил значение украинских «олигархов» в политической системе, а оппозиция полностью вытеснилась за пределы политического поля.