Байден перепутал дату первого саммита с Путиным, утверждая, что знает его 47 лет

По утверждению уходящего президента США, он «хотел поговорить о восстановлении диалога по контролю над вооружениями и ядерном оружии», тогда как российский лидер якобы начал «говорить о том, как изменилась Россия и тому подобном». В качестве глав государств Путин и Байден лично говорили 12 февраля 2022 года — по телефону, а до того — в конце 2021 года. Чуть ранее у них состоялись переговоры в режиме видеоконференции. Единственная очная встреча Путина и Байдена как лидеров прошла в Женеве в июне 2021 года.