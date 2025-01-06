Полиция Южной Кореи получила право на арест президента страны

Юн Сок Ёль обвиняется в мятеже и злоупотреблении властью за введение военного положения в начале декабря 2024 года и отправку войск к парламенту. Президент позднее согласился отменить решение, но отверг все обвинения. 14 декабря ему объявили импичмент со второй попытки. В Агентстве по борьбе с коррупцией считают, что исполнить ордер на арест господина Юна невозможно. 3 января следователи вошли в его резиденцию, но встретили сопротивление со стороны охраны.