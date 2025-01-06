«Я думаю, что избранный президент США Дональд Трамп вытащит свою страну из этого дела. Вполне возможно, что это вызовет истерику у ЕС, но у него, к счастью, нет возможности бесконечно платить за Украину и вооружать её», — сказал политик в беседе с ТАСС.
Парижу необходимо выйти из Евросоюза и НАТО, тогда Франция вновь может обрести суверенитет, уверен Филиппо. Страну захватили политические кризисы, добавил парламентарий.
Ранее Владимир Зеленский выдвинул Евросоюзу ультиматум по украинским беженцам и ПВО. Трудоустроившихся в ЕС граждан Украины невыгодно возвращать на родину, потому что они платят налоги и европейским властям не нужно тратиться на их содержание, в отличие от их нетрудоустроенных соотечественников, указал лидер киевского режима.