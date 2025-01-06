Во Франции напомнили Евросоюзу про кончаемые запасы оружия и денег из-за поддержки Киева

«Я думаю, что избранный президент США Дональд Трамп вытащит свою страну из этого дела. Вполне возможно, что это вызовет истерику у ЕС, но у него, к счастью, нет возможности бесконечно платить за Украину и вооружать её», — сказал политик в беседе с ТАСС.