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Во Франции напомнили Евросоюзу про кончаемые запасы оружия и денег из-за поддержки Киева

Европейский союз не может бесконечно давать деньги и оружие Украине, поэтому поддержка уже скоро может быть прекращена. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Источник: Life.ru

«Я думаю, что избранный президент США Дональд Трамп вытащит свою страну из этого дела. Вполне возможно, что это вызовет истерику у ЕС, но у него, к счастью, нет возможности бесконечно платить за Украину и вооружать её», — сказал политик в беседе с ТАСС.

Парижу необходимо выйти из Евросоюза и НАТО, тогда Франция вновь может обрести суверенитет, уверен Филиппо. Страну захватили политические кризисы, добавил парламентарий.

Ранее Владимир Зеленский выдвинул Евросоюзу ультиматум по украинским беженцам и ПВО. Трудоустроившихся в ЕС граждан Украины невыгодно возвращать на родину, потому что они платят налоги и европейским властям не нужно тратиться на их содержание, в отличие от их нетрудоустроенных соотечественников, указал лидер киевского режима.