ВСУ не нарушили воздушное пространство Эстонии при атаке БПЛА на Ленобласть

Во время атаки украинских беспилотников на Ленинградскую и Псковскую области 4 января воздушное пространство Эстонии не было нарушено, сообщает телерадиокомпания ERR.
Координатор подразделения беспилотных аппаратов Союза обороны Эстонии Айвар Ханниотти уточнил, что дроны следовали маршрутом, избегая крупных населенных пунктов и районов, защищенных системами противовоздушной обороны.
По его словам, операция, вероятно, началась в Киевской области, а аппараты направлялись к Ленинградской области, обходя критически важные инфраструктурные объекты.
Ханниотти также отметил, что траектории движения беспилотников не были прямолинейными: маршруты корректировались с использованием изгибов и изменения высоты полета.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины используют волнообразную тактику при атаке беспилотниками по территории России.