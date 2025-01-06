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ВСУ не нарушили воздушное пространство Эстонии при атаке БПЛА на Ленобласть

БПЛА не летели по прямой, и для этого были выбраны разные маршруты путем регулировки изгибов и высот.

Источник: Аргументы и факты

Во время атаки украинских беспилотников на Ленинградскую и Псковскую области 4 января воздушное пространство Эстонии не было нарушено, сообщает телерадиокомпания ERR.

Координатор подразделения беспилотных аппаратов Союза обороны Эстонии Айвар Ханниотти уточнил, что дроны следовали маршрутом, избегая крупных населенных пунктов и районов, защищенных системами противовоздушной обороны.

По его словам, операция, вероятно, началась в Киевской области, а аппараты направлялись к Ленинградской области, обходя критически важные инфраструктурные объекты.

Ханниотти также отметил, что траектории движения беспилотников не были прямолинейными: маршруты корректировались с использованием изгибов и изменения высоты полета.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины используют волнообразную тактику при атаке беспилотниками по территории России.