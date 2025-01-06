Китай и США столкнутся с кризисом из-за экономического давления США

Авторы доклада считают, что в случае, если к концу года избранный президент США Дональд Трамп осознает неэффективность экономического давления на Китай, он может пойти на обострение ситуации, используя вопрос Тайваня. Это, как отмечается в исследовании, может привести к серьезному кризису между двумя странами и созданию угрозы вооруженного конфликта.