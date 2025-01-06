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Китай и США столкнутся с кризисом из-за экономического давления США

В китайско-американских отношениях в 2025 году будет нарастать напряженность.

Источник: Аргументы и факты

Китай и США могут оказаться на грани серьезного кризиса в двусторонних отношениях с риском военного конфликта, если экономическое давление со стороны Вашингтона на Пекин не приведет к ожидаемым результатам. Об этом говорится в докладе ИМЭМО РАН, который оказался в распоряжении РИА Новости.

Согласно документу, в 2025 году напряженность в отношениях между двумя странами будет усиливаться, что окажет негативное влияние как на военно-политическую обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и на мировую экономику в целом.

Авторы доклада считают, что в случае, если к концу года избранный президент США Дональд Трамп осознает неэффективность экономического давления на Китай, он может пойти на обострение ситуации, используя вопрос Тайваня. Это, как отмечается в исследовании, может привести к серьезному кризису между двумя странами и созданию угрозы вооруженного конфликта.

Ранее сообщалось, что Пекин запланировал 3 стратегии в отношении администрации избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.