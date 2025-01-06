Риттер предупредил Запад о рисках при применении ATACMS против России

Он также прокомментировал заявление Министерства обороны России о возможных ответных мерах на неудачные попытки ВСУ нанести удары по Белогородской области. По его мнению, ответ России может стать мощным сигналом для США и их союзников, которые обсуждают отправку военных сил на Украину.