Бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер в эфире YouTube-канала журналиста Дэнни Хайфона заявил, что попытки Украины использовать ракеты ATACMS для ударов по территории России представляют собой серьезную угрозу для Запада.
Риттер отметил, что применение этих ракет является одним из самых опасных событий в ходе конфликта и несет больший риск для западных стран, чем любые предыдущие инциденты.
Он также прокомментировал заявление Министерства обороны России о возможных ответных мерах на неудачные попытки ВСУ нанести удары по Белогородской области. По его мнению, ответ России может стать мощным сигналом для США и их союзников, которые обсуждают отправку военных сил на Украину.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз отреагировал на уничтожение российской ПВО ракет ATACMS, он отметил, что американское оружие попало в позорный список. По данным Минобороны РФ, 4 января силы ПВО РФ сбили восемь ракет ATACMS.